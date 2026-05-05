Мужчина под видом клиента вынес 350 тысяч из стоматологии в Астане – видео

В Астане задержали мужчину, который похитил 350 тысяч тенге из кассы местной стоматологии. Об этом 5 мая 2026 года рассказали в пресс-службе столичного Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 43-летний мужчина зашел в медучреждение под видом посетителя и вынес оттуда значительную сумму денег.

"Воспользовавшись отсутствием людей в помещении, он путем свободного доступа тайно похитил барсетку, из которой извлек денежные средства, после чего вернул ее на прежнее место и покинул клинику", – рассказали правоохранители.

Сумма причиненного ущерба составила около 350 тысяч тенге. Подозреваемого задержали по месту жительства, однако похищенные деньги он уже успел потратить. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В полиции призвали казахстанцев быть предельно внимательными к сохранности своего имущества.

"Не оставляйте личные вещи и денежные средства без присмотра, а при выявлении подозрительных ситуаций незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

