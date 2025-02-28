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Происшествия

Мужчина выстрелил в голову знакомому в Астане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:43 Фото: primeminister.kz
В Астане конфликт между знакомыми закончился стрельбой. Один из них погиб. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор, орудие преступления изъято. По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми лицами. В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Астаны

Столичная полиция предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность, и призывает граждан доверять официальным источникам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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