Мужчина выстрелил в голову знакомому в Астане

Фото: primeminister.kz

В Астане конфликт между знакомыми закончился стрельбой. Один из них погиб. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. "Подозреваемый задержан и водворен в изолятор, орудие преступления изъято. По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми лицами. В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Астаны Столичная полиция предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность, и призывает граждан доверять официальным источникам. Материал по теме Двойное убийство: казахстанца спустя шесть лет нашли в другой стране 26 февраля 2025 года мы писали, что генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области.

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