Предметы, похожие на оружие и гранату, принес в офис житель Актау: полиция дала разъяснение

В Актау задержан сотрудник одного из предприятий, который пришел в офис с предметами, внешне напоминающими огнестрельное оружие и гранаты. Об этом 5 мая 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась днем в одном из Telegram-каналов. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен процесс досмотра сумки работника: внутри находился предмет, внешне напоминающий винтовку.

В описании было указано, что сотрудник АО "Интергаз Центральная Азия" якобы пошел на "разборки" с руководством из-за обиды.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что работник принес с собой предметы, внешне схожие с гранатами и огнестрельным оружием.

Однако после проверки выяснилось, что это пиротехнические изделия и инвентарь для пейнтбола. Объектов, запрещенных к обороту, у мужчины не обнаружили.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Все изъятые предметы проверены – предварительно установлено, что это пиротехнические изделия и пейнтбольное оружие. Объектов, запрещенных к обороту, не обнаружено", – рассказали 5 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования.

В полиции также добавили, что мужчина находился в состоянии опьянения и был доставлен в полицию. По решению суда он арестован на 10 суток за немедицинское употребление наркотических средств.

