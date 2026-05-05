Происшествия

Предметы, похожие на оружие и гранату, принес в офис житель Актау: полиция дала разъяснение

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 23:22 Фото: pexels
В Актау задержан сотрудник одного из предприятий, который пришел в офис с предметами, внешне напоминающими огнестрельное оружие и гранаты. Об этом 5 мая 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась днем в одном из Telegram-каналов. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен процесс досмотра сумки работника: внутри находился предмет, внешне напоминающий винтовку.

В описании было указано, что сотрудник АО "Интергаз Центральная Азия" якобы пошел на "разборки" с руководством из-за обиды.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что работник принес с собой предметы, внешне схожие с гранатами и огнестрельным оружием.

Однако после проверки выяснилось, что это пиротехнические изделия и инвентарь для пейнтбола. Объектов, запрещенных к обороту, у мужчины не обнаружили.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Все изъятые предметы проверены – предварительно установлено, что это пиротехнические изделия и пейнтбольное оружие. Объектов, запрещенных к обороту, не обнаружено", – рассказали 5 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования.

В полиции также добавили, что мужчина находился в состоянии опьянения и был доставлен в полицию. По решению суда он арестован на 10 суток за немедицинское употребление наркотических средств.

Ранее сообщалось, что иномарку с опасным грузом задержали в Актау.

Канат Болысбек
Читайте также
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
