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Общество

Жители Актау сообщили о наркопритоне в их доме

Асфальт, игла, мусор, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 04:20 Фото: pixabay
Жильцы дома №7 в 4 микрорайоне Актау сетуют на наркопритон, который в одной из квартир организовали их соседи. В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, жильцы дома №7 сообщили, что из-за сложившихся обстоятельств им пришлось обратиться в региональное издание, так как, по их словам, полиция не принимает никаких мер.

"Мы более двух лет живем в страхе из-за притона наркоманов, который расположен в одной из квартир нашего десятиэтажного дома. В этой квартире круглосуточно варят наркотики, с 7 по 10 этаж идет запах ацетона, уксуса. Под окнами соседи находят пакеты от кондитерского мака и использованные бинты с кровью. Туда-сюда ходят подозрительные люди, а в подъезде мы постоянно находим шприцы и прочий опасный мусор", – говорят жильцы дома.

По словам людей, неоднократные обращения к правоохранителям так и не принесли результата. Им страшно за себя и своих детей.

"Мы каждый день мы рискуем столкнуться с агрессивными людьми, возможными преступлениями и даже пожарами из-за их беспечного поведения. Терпеть это больше невозможно! Мы требуем немедленного вмешательства правоохранительных органов и городских властей. Нам нужна реальная помощь, а не формальные отписки!" – заявили жильцы дома.

В пресс-службе Департамента полиции региона заявили, что информация о том, что полицией длительное время не принимались меры в отношении организатора наркопритона – не достоверная. 

"Сотрудники Департамента полиции незамедлительное принимают все необходимые меры по всем обращениям граждан и резонансным публикациям в СМИ. По ранее поступившему обращению на указанного жильца сотрудниками полиции он был задержан и привлечен к уголовной ответственности по ст.296 ч.2 УК РК (за незаконные приобретение и хранение наркотических средств)", – говорится в сообщении.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 302 УК РК (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей).

Ранее мы писали, что в Актау двое мужчин и женщина изготавливали наркотики на съемной квартире, а жительница Костаная сообщила о судьбе сына-наркомана.

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Аксинья Титова
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