Ущерб от пожара в акимате Актюбинской области оценили почти в 90 млн тенге

Ущерб от пожара в здании акимата Актюбинской области оценили почти в 90 млн тенге. ЧП произошло в начале апреля, передает Zakon.kz.

Как сообщает 5 мая 2026 года телеканал "Алматы ТВ", огонь вспыхнул внезапно – загорелась кровля. Пламя стремительно распространилось на площади в 300 квадратных метров. Более 120 пожарных больше часа сдерживали огонь, не позволяя ему охватить все здание.

Внутри в тот момент находилась только охрана. Обошлось без жертв. Но материальный ущерб оказался значительным: повреждена крыша, нарушены конструкции. Следствие рассматривает одну из основных версий – короткое замыкание. Уже заведено уголовное дело. Сейчас на объекте начались восстановительные работы.

"Выполнена очистка кровли от последствий возгорания, начаты ремонтно-восстановительные мероприятия. По предварительной оценке, общий материальный ущерб составляет порядка 90 миллионов тенге. Финансирование восстановительных работ осуществляется за счет средств резерва чрезвычайных ситуаций Актюбинской области. Ремонтные работы будет выполнять специализированная компания, что позволит обеспечить оперативность и контроль качества на всех этапах восстановления", – рассказала пресс-секретарь акима Актюбинской области Гульбагда Кобеева.

7 апреля 2026 года в пресс-службе МЧС сообщили, что к тушению пожара в акимате Актюбинской области были привлечены более 140 человек личного состава и порядка 40 единиц техники.

Силами спасателей возгорание ликвидировано на площади 300 кв. м.