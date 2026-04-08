Асхат Шахаров сделал ряд заявлений после крупного пожара в акимате Актюбинской области

Крупный пожар в здании акимата Актюбинской области полностью ликвидирован, возбуждено дело и некоторые сотрудники временно переведены на "дистанционку", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 апреля 2026 года, заявил аким региона Асхат Шахаров в Facebook:

"Пожар, произошедший вчера в здании областного акимата, полностью ликвидирован, обстановка стабильная и находится под контролем. Еще раз подчеркну, самое главное – нет пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался. В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины возгорания. Данный вопрос находится на моем личном контроле, работа оперативного штаба продолжается".

На сегодняшний день, как уточнил глава области, утвержден конкретный план действий, все работы ведутся поэтапно:

Во-первых, для полной оценки технического состояния здания привлечены эксперты. Отмечу, что пострадала только крыша здания. Повреждения кабинетов на шестом этаже незначительны. Последний раз ремонт в здании акимата проводился в 2022 году, тогда были обновлены рабочие кабинеты.

сотрудники акимата временно переведены на дистанционный формат работы, это около 600 человек. Во второй половине дня большая часть специалистов вернется на свои рабочие места. До этого государственные услуги будут оказываться онлайн в непрерывном режиме.

по установлению причин пожара работает специальная комиссия. Возбуждено дело, проводятся следственные мероприятия.

разрабатывается конкретный план восстановительных работ.

"Выполнение каждого этапа будет находиться на моем личном контроле, информация будет регулярно обновляться", – подчеркнул Асхат Шахаров.

7 апреля 2026 года вечером 6-этажное здание акимата Актюбинской области охватило пламя. На место происшествия в течение 5 минут прибыли силы и средства ДЧС. Была проведена эвакуация людей и создан оперативный штаб. В МЧС отметили, что пожарные работали по повышенному рангу вызова.

Ранее Асхат Шахаров заявлял, что говорить о поджоге пока рано.