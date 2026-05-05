Пенсионерки отдали 8,5 млн тенге ради "спасения детей": циничную схему мошенников раскрыли в СКО

В Петропавловске вынесли приговор курьеру телефонных мошенников, из-за которого трое пенсионерок лишились 8,5 млн тенге. Преступная схема была построена на самом страшном – страхе пожилых людей за детей и внуков, которым якобы грозила тюрьма после ДТП, передает Zakon.kz.

Как пишет 5 мая 2026 года издание Qazaqstan Media, на скамье подсудимых оказался 28-летний житель села Бесколь Кызылжарского района Василий Корнилов. Согласно материалам уголовного дела, в октябре прошлого года он искал работу и нашел ее в Тelegram.

Неизвестный под псевдонимом "Руслан", рассказал, что действует по отработанной схеме. Преимущественно звонит пожилым женщинам Петропавловска на стационарные телефоны, представляется полицейским и пугает, что их родственники стали виновниками тяжелых аварий. Чтобы "спасти" близких от тюрьмы, пенсионерок вынуждал срочно отдать деньги.

По словам Корнилова, "работодатель" предложил ему стать курьером. Он рассказал, что представляет компанию, занимающуюся "легализацией замороженных счетов бывших директоров заводов и фабрик". После отправки фото удостоверения личности "Руслан" созвонился с ним по видеосвязи. В разговоре он не забыл припугнуть Корнилова. Ведь если курьер попытается украсть деньги компании, к нему приедут "свои" сотрудники полиции, у которых "все схвачено".

Подсудимый признал, что суть работы заключалась в получении денег и их переводе через банкоматы. За это ему полагалось 10 % от суммы. Чтобы не светиться, преступники использовали водителей такси, которые забирали посылки с деньгами у жертв, и даже не догадывались о их преступном происхождении. Всего за двое суток жертвами мошенников стали три женщины.

Екатерина Перетрухина передала Корнилову через такси 1,3 млн тенге и 300 евро (около 163 тысяч тенге), Нина Крикливая лишилась 1,2 млн тенге и 300 тысяч рублей (около 1,8 млн тенге). А вот к последней жертве Корнилов приехал сам. Татьяна Тропицына передала ему пакет, в котором находились 630 тысяч тенге и 6 тысяч долларов США (около 2,7 млн тенге).

"Но схема начала давать сбой. Как только женщины приходили в себя, они связывались со своими родственниками. Узнав, что с близкими все в порядке и никаких аварий не было, потерпевшие осознавали, что стали жертвами обмана. После этого они обращались в полицию", – говорится в сообщении.

Корнилова задержали по горячим следам в съемной квартире. При обыске у него изъяли часть похищенных средств. В суде он не признал вину в полном объеме и заявил, что находился в заблуждении относительно законности своей работы.

Вот только суд отнесся к его показаниям критически. В деле была их переписка в мессенджере. Там подсудимый обсуждал с сообщником наличие камер видеонаблюдения и необходимость конспирации.

"В магазинах везде камеры, Казахстан весь в камерах, видишь, в чем проблема", – писал Корнилов своему куратору.

Когда "Руслан" требовал от него "удалить всю информацию" и подтвердить это видеозаписью. Курьер же продолжал выражать беспокойство. В ночь на седьмое октября 2025 года, находясь у терминала, он отправил голосовое сообщение.

"Долго же, а я тут под камерами стою. Палево стоять возле банкоматов. Будет подозрение, если ночью стоим возле банкоматов". Днем опасения подсудимого лишь усилились.

"Стоять в очереди возле банкомата и фотографировать кьюар может вызвать подозрение. Если меня хлопнут, я боюсь", – признавался он организатору.

В итоге суд признал Василия Корнилова виновным в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору.

"Василия Корнилова признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества", – зачитал судья Петропавловского городского суда Азамат Ашимов.

Кроме того, он удовлетворили гражданские иски всех трех потерпевших – осужденный обязан возместить им причиненный ущерб в полном объеме. А это 8,5 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил. Осужденный уже подал апелляционную жалобу.

