Общество

Снял 20 млн тенге и передал курьеру: алматинец попал на удочку мошенников

Жертва мошенников в Алматы рассказывает, как его обманули, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 16:39 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Обычный телефонный звонок едва не стоил жителю Алматы 20 миллионов тенге. Мошенники, выдававшие себя за госслужащих и силовиков, убедили его передать деньги курьеру, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 9 февраля 2026 года, злоумышленники действовали по многоступенчатой схеме, выдавая себя за сотрудников медучреждения, портала электронного правительства и правоохранительных органов. Под психологическим давлением они убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой.

"Мне позвонили, все выглядело очень убедительно. Я снял свыше 20 миллионов тенге, положил деньги в чемодан и передал, даже не подозревая, что это мошенники", – говорит потерпевший.

Позднее сотрудники киберполиции установили маршрут передачи наличных, перехватили курьера и изъяли чемодан с деньгами. После этого мужчине сообщили, что он стал объектом мошенничества, и вернули всю сумму в полном объеме.

"Потерпевший до последнего момента не осознавал, что стал жертвой мошенников. Злоумышленники выстроили многоуровневую схему давления и манипуляций, полностью имитируя работу государственных и правоохранительных органов", – сообщил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

Правоохранители также подчеркнули, что ни одно государственное ведомство и ни один сотрудник правоохранительных органов не требуют перевода денег, передачи наличных или SMS-кодов через третьих лиц.

Ранее министр внутренних дел рассказал, кем чаще всего выдают себя мошенники.

Канат Болысбек
