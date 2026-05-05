Происшествия

Сын жестоко избил мать и сломал ей ребра в Актобе

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 22:48 Фото: pexels
В Актобе местный житель получил 400 часов общественных работ за избиение матери. Мужчина душил женщину и сломал ей ребра, однако потерпевшая заявила о прощении сына, что повлияло на мягкость приговора, передает Zakon.kz.

Как сообщает 5 мая 2026 года издание "Диапазон", 35-летний Станислав, пьяный и в наркотическом опьянении, пришел домой и увидел, что его мать со своей подружкой пьет водку.

Он ударил гостью два раза кулаком по лицу и перевернул стол с закусками. Мать бросилась на защиту избитой женщины, но сын набросился и на нее.

"Сначала он ударил мать кулаком по лицу, потом повалил на землю, стал бить ее ногами по ребрам, а затем приподнял ее и стал душить. Женщина стала задыхаться и просила сына остановиться и отпустить их. Избитые смогли выйти на улицу и стали звонить в полицию. Дебошир вышел за ними, понял, что они звонят на "102", и потребовал, чтобы мать зашла домой", – говорится в сообщении.

Судмедэкспертиза установила у избитой переломы двух ребер. Судили мужчину по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сам он полностью признал свою вину, объяснял, что пошел на преступление из-за того, что мать пила спиртное. Хотя сам при этом он был пьян.

Сама потерпевшая в суде подробно рассказывала, как сын избивал ее, а потом попросила прекратить уголовное дело, так как простила его.

На днях суд приговорил обвиняемого в избиении матери к 400 часам общественных работ. Его освободили из-под стражи сразу после оглашения приговора, до этого он провел два месяца в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области мужчина убил мать, отца и младшую сестру.

Канат Болысбек
