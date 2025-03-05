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События

Казахстанец избил мать и получил срок

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 12:42 Фото: pexels
33-летний житель Талдыкоргана получил срок за избиение матери. Приговор огласили в городском суде. Мужчина арестован на 10 суток, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры области Жетысу уточнили, что пострадавшая в суде заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.

Его действия квалифицировали по ч.1 ст.109-1 Уголовного кодекса РК ("Побои").

"По приговору суда Талдыкоргана 33-летний житель города был арестован на 10 суток по факту нанесения телесных повреждений своей матери".Пресс-служба прокуратуры Жетысу

В ведомстве напомнили, что в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Уголовный кодекс, данная статья ("Побои") была переведена из категории административных правонарушений в категорию уголовных правонарушений, что позволило ужесточить наказание.

По статистике, только за 2024 год по ст.109-1 УК РК к ответственности привлечено 161 лицо, а за истекший период 2025 года – 31 лицо.

Также прокуратура настоятельно призывает казахстанцев сообщать о случаях домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что казахстанскому предпринимателю Марату Абиеву вынесли новый приговор. 14 февраля 2025 года его осудили за создание ОПГ, незаконные действия с нефтью и контрабанду. На этот раз он получил 9 лет. Его соучастники приговорены к 8 годам лишения свободы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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