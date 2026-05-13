Mercedes вылетел с дороги и перевернулся: жуткое ДТП произошло в Алматы

В индустриальной зоне Алматы 13 мая 2026 года произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, который, предположительно, участвовал в уличных гонках. Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и опрокинулась, передает Zakon.kz.

Авария произошла на спуске в районе затяжного поворота. По предварительным данным, водитель Mercedes Е-класса на высокой скорости не справился с управлением, после чего иномарку выбросило через встречную полосу на обочину.

Со слов очевидцев, из-за неровностей рельефа и разрытого грунта автомобиль несколько раз опрокинулся и в итоге замер у подножия горы.

В результате ДТП пострадал 22-летний водитель иномарки. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала его с различными травмами. Позже выяснилось, что молодой человек никогда в жизни не получал водительских прав.

Второй участник уличной гонки предпочел скрыться с места происшествия сразу после столкновения. В настоящее время сотрудники дорожной полиции Алматы приступают к расследованию и выясняют все обстоятельства случившегося.

Для извлечения искореженного кузова с пересеченной местности был задействован эвакуатор Службы спасения города.

