Ночь, улица, фонарь, арена: нелепое ДТП произошло в Алматы

Ночью 13 мая в районе ледового комплекса "Алматы Арена" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Chevrolet Cobalt и Kia Sportage, с участием Zakon.kz.

Обе машины двигались по ул. Бауыржана Момышулы в северном направлении и, не доезжая ледового сооружения, водитель Chevrolet Cobalt начал неожиданно перестраиваться. В результате такого маневра, он заехал в заднее колесо впереди движущегося Kia Sportage.

После такого нелепого столкновения Cobalt отбросило в сторону. Ударившись о бордюр авто сначала опрокинуло на бок, а финальной точкой стал удар крышей Chevrolet о фонарь уличного освещения, что в свою очередь, не дало автомобилю вылететь с дороги.

В результате ДТП пострадал только водитель Chevrolet Cobalt. Прибывшие на место медики осмотрели его, но от госпитализации он отказался.

На месте ДТП работает полиция.

