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В Атырау пассажир избил водителя автобуса

В Атырау пассажир избил водителя автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 09:54 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Атырау пассажир набросился на водителя маршрутного автобуса. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz подробности инцидента.

На кадрах, распространяемых в Сети, видно, как пассажир открывает дверь, отделяющую водительское место от салона, и начинает избивать водителя. К счастью, неравнодушные свидетели подоспели на помощь.

По данным из различных СМИ, у пострадавшего повреждены челюсть и глаз.

В полиции Атырауской области прокомментировали произошедшее. Правоохранители уточнили, что это произошло в обед 5 марта.

"47-летний мужчина в общественном транспорте избил 49-летнего водителя автотранспорта №22, перевозившего пассажиров. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причиненных водителю телесных повреждений".Пресс-служба ДП Атырауской области
В Атырау пассажир избил водителя автобуса , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 09:54

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Также сказано, что в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по факту хулиганства.

Вечером 22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. Как стало известно позднее, пассажир ударил женщину-водителя – она потеряла сознание и управление над транспортом. После чего автобус врезался в людей.

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Анастасия Московчук
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