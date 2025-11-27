Опасный маршрут: пассажир напал на водителя в Алматы
В Алматы во время движения автобуса маршрута №15 на водителя напал агрессивный пассажир. Сейчас полиция разыскивает двух участников инцидента, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным, опубликованным в социальных сетях, "как только транспорт остановился, перепуганные люди сразу выбежали на улицу, а водитель и нападавший уехали дальше".
Также известно, что мужчина сошел на следующей остановке.
Примечательно, но шофер отказался от претензий.
Впрочем, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы заявили, что по данному факту Управлением полиции Наурызбайского района по признакам хулиганства возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Все участники конфликта будут установлены. Действия каждого из них получат правовую оценку".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также сказано, что в соответствии с законодательством страны будут приняты предусмотренные законом меры.
21 ноября стало известно, что в городе усилили проверки пассажирских перевозок.
