Общество

Опасный маршрут: пассажир напал на водителя в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 16:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы во время движения автобуса маршрута №15 на водителя напал агрессивный пассажир. Сейчас полиция разыскивает двух участников инцидента, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в социальных сетях, "как только транспорт остановился, перепуганные люди сразу выбежали на улицу, а водитель и нападавший уехали дальше".

Также известно, что мужчина сошел на следующей остановке.

Примечательно, но шофер отказался от претензий.

Впрочем, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы заявили, что по данному факту Управлением полиции Наурызбайского района по признакам хулиганства возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Все участники конфликта будут установлены. Действия каждого из них получат правовую оценку".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что в соответствии с законодательством страны будут приняты предусмотренные законом меры.

21 ноября стало известно, что в городе усилили проверки пассажирских перевозок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
