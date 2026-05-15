"Выведу пенсионные быстро": новая схема мошенников набирает обороты
Как сообщает 15 мая 2026 года пресс-служба столичного Департамента полиции, в ходе следствия установлено, что подозреваемый получил от потерпевшего 250 тысяч тенге.
Однако, завладев всей суммой, мужчина не выполнил обещанного и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность задержанного была установлена.
"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным эпизодам мошенничества", – говорится в сообщении.
По данным полицейских, в последнее время случаи мошенничества под предлогом помощи в снятии пенсионных накоплений, оформлении соцвыплат или льгот значительно участились.
В связи с этим полиция настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности: не передавать персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым лицам, не вносить предоплату за сомнительные услуги и не доверять обещаниям о "быстром выводе средств".
О любых подозрительных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
Ранее мы писали, что в Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.