Происшествия

"Выведу пенсионные быстро": новая схема мошенников набирает обороты

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 19:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с пенсионными накоплениями. Под предлогом помощи в обналичивании средств он завладел деньгами гражданина и перестал выходить на связь, передает Zakon.kz.

Как сообщает 15 мая 2026 года пресс-служба столичного Департамента полиции, в ходе следствия установлено, что подозреваемый получил от потерпевшего 250 тысяч тенге.

Однако, завладев всей суммой, мужчина не выполнил обещанного и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность задержанного была установлена.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным эпизодам мошенничества", – говорится в сообщении.

По данным полицейских, в последнее время случаи мошенничества под предлогом помощи в снятии пенсионных накоплений, оформлении соцвыплат или льгот значительно участились.

В связи с этим полиция настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности: не передавать персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым лицам, не вносить предоплату за сомнительные услуги и не доверять обещаниям о "быстром выводе средств".

О любых подозрительных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что в Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Канат Болысбек
