Казахстанка отдала малознакомому мужчине 2,5 млн тенге ради 18-летнего сына

В области Абай задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве под предлогом помощи при поступлении в вуз, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 6 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"В полицию обратилась 41-летняя жительница района Жанасемей с заявлением о мошенничестве. По ее словам, в мае прошлого года малознакомый мужчина, злоупотребив доверием, пообещал оказать содействие в поступлении ее 18-летнего сына в высшее учебное заведение. Под данным предлогом он завладел денежными средствами заявительницы в размере 2 500 000 тенге".

Стражи порядка установили и доставили в отдел полиции 41-летнего жителя Семея.

"По данному факту проводится проверка по признакам мошенничества. Подозреваемому разъяснены процессуальные права, с него взято обязательство о явке. Все обстоятельства происшествия устанавливаются". Пресс-служба ДП области Абай

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не доверять обещаниям о "помощи" при поступлении, трудоустройстве или оформлении документов, особенно со стороны посторонних лиц.

Материал по теме 25 млрд тенге и 90 тыс. пострадавших: громкое дело Asar Baspana дошло до суда

Ранее сообщалось, что лжекандас оформил в Казахстане соцвыплаты и купил на них квартиру.