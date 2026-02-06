#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Казахстанка отдала малознакомому мужчине 2,5 млн тенге ради 18-летнего сына

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 16:09 Фото: Zakon.kz
В области Абай задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве под предлогом помощи при поступлении в вуз, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 6 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"В полицию обратилась 41-летняя жительница района Жанасемей с заявлением о мошенничестве. По ее словам, в мае прошлого года малознакомый мужчина, злоупотребив доверием, пообещал оказать содействие в поступлении ее 18-летнего сына в высшее учебное заведение. Под данным предлогом он завладел денежными средствами заявительницы в размере 2 500 000 тенге".

Стражи порядка установили и доставили в отдел полиции 41-летнего жителя Семея.

"По данному факту проводится проверка по признакам мошенничества. Подозреваемому разъяснены процессуальные права, с него взято обязательство о явке. Все обстоятельства происшествия устанавливаются".Пресс-служба ДП области Абай

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не доверять обещаниям о "помощи" при поступлении, трудоустройстве или оформлении документов, особенно со стороны посторонних лиц.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 16:09
25 млрд тенге и 90 тыс. пострадавших: громкое дело Asar Baspana дошло до суда

Ранее сообщалось, что лжекандас оформил в Казахстане соцвыплаты и купил на них квартиру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Оформил на 87 человек кредиты на 337 млн тенге: казахстанца подозревают в крупной афере
09:57, 14 ноября 2024
Оформил на 87 человек кредиты на 337 млн тенге: казахстанца подозревают в крупной афере
16 млн тенге отдала "сотруднику КНБ" жительница Тараза
13:22, 15 августа 2023
16 млн тенге отдала "сотруднику КНБ" жительница Тараза
Казахстанка поверила "банкирам" и лишилась 22 млн тенге
11:26, 02 июля 2025
Казахстанка поверила "банкирам" и лишилась 22 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: