Грузовик насмерть сбил 41-летнего велосипедиста на трассе в СКО

На трассе Жезказган – Петропавловск возле села Бесколь Кызылжарского района под колесами грузовика погиб 41-летний велосипедист. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, авария произошла вечером 14 мая 2026 года. По предварительным данным, велосипедист оказался на проезжей части перед грузовой автомашиной Shacman.

35-летний водитель грузовика не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший – мужчина примерно 45 лет – скончался на месте происшествия.

"Полицией проводится сбор материала по факту дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сообщили в ДП СКО.

Известно, что погибший жил в селе Бесколь. У него остались двое детей. Несколько месяцев назад он потерял родного брата.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил подростка и пытался скрыться в Акмолинской области.