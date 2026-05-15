#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
470.17
547.47
6.42
Происшествия

Грузовик насмерть сбил 41-летнего велосипедиста на трассе в СКО

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 00:14 Фото: Zakon.kz
На трассе Жезказган – Петропавловск возле села Бесколь Кызылжарского района под колесами грузовика погиб 41-летний велосипедист. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, авария произошла вечером 14 мая 2026 года. По предварительным данным, велосипедист оказался на проезжей части перед грузовой автомашиной Shacman.

35-летний водитель грузовика не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший – мужчина примерно 45 лет – скончался на месте происшествия.

"Полицией проводится сбор материала по факту дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сообщили в ДП СКО.

Известно, что погибший жил в селе Бесколь. У него остались двое детей. Несколько месяцев назад он потерял родного брата.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил подростка и пытался скрыться в Акмолинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
В Караганде насмерть сбили велосипедиста
20:06, 13 октября 2023
19-летний водитель BMW насмерть сбил велосипедиста в Караганде
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
18:15, 11 мая 2026
Audi опрокинулся в кювет: 50-летняя женщина погибла в страшном ДТП в СКО
Тяжелый грузовик насмерть сбил подростка в Алматы
17:23, 31 августа 2023
Самосвал насмерть сбил 14-летнего подростка в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:10, 16 мая 2026
Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед UFC 328
Фото: UFC
23:35, 15 мая 2026
Боец UFC из Узбекистана сделал заявление о следующем поединке
Фото: UFC
23:04, 15 мая 2026
Легенда UFC назвал топ-3 самых сложных соперников в карьере
Фото: ХК &quot;Динамо&quot; (Минск)
22:38, 15 мая 2026
Женатый на казашке звёздный хоккеист из Канады определился с новым клубом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: