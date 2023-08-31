Самосвал насмерть сбил 14-летнего подростка в Алматы
Как сообщили нашему корреспонденту очевидцы трагического происшествия, грузовой автомобиль китайского производства двигался по пр. Райымбека в западном направлении и в какой-то момент начал поворачивать направо на ул. Есенова.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель самосвала, когда он поворачивал, то услышал стук и крик прохожих: прямо под колеса грузовика выехал 14-летний велосипедист. Вовремя увидеть подростка водитель не успел. От столкновения с тяжелым грузовиком мальчик погиб на месте – несмотря на своевременное прибытие скорой, помочь ему было уже невозможно.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, юный велосипедист двигался в одном направлении с грузовиком, но по тротуару, и на повороте выехал прямо перед движущимся самосвалом.
Фото: Zakon.kz
На месте фатального происшествия работают криминалист, дознаватель и сотрудники дорожной полиции. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Фото: Zakon.kz
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