Водитель иномарки сбил подростка и пытался скрыться в Акмолинской области
В Акмолинской области задержали водителя, который сбил подростка в Астане и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, инцидент произошел в столице. Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на 17-летнего подростка в Астане, после чего скрылся с места происшествия и направился в сторону города Кокшетау.
Ориентировка на автомобиль была незамедлительно передана на все посты полиции и республиканские трассы.
"С использованием камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что разыскиваемый автомобиль около 10:10 проследовал через дорожный терминал. Спустя примерно 30 минут полицейские остановили указанный автомобиль на 108-м километре автодороги Астана – Щучинск при въезде в город Акколь", – сообщили 13 марта 2026 года в пресс-службе ведомства.
Водитель был задержан и передан сотрудникам розыскного отдела Управления административной полиции Департамента полиции Акмолинской области для дальнейшего разбирательства и последующей передачи коллегам из Астаны.
