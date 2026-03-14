Происшествия

Водитель иномарки сбил подростка и пытался скрыться в Акмолинской области

В Акмолинской области задержан водитель, скрывшийся после наезда на подростка, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 18:49 Фото: скриншот видео
В Акмолинской области задержали водителя, который сбил подростка в Астане и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел в столице. Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на 17-летнего подростка в Астане, после чего скрылся с места происшествия и направился в сторону города Кокшетау.

Ориентировка на автомобиль была незамедлительно передана на все посты полиции и республиканские трассы.

"С использованием камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что разыскиваемый автомобиль около 10:10 проследовал через дорожный терминал. Спустя примерно 30 минут полицейские остановили указанный автомобиль на 108-м километре автодороги Астана – Щучинск при въезде в город Акколь", – сообщили 13 марта 2026 года в пресс-службе ведомства.

Водитель был задержан и передан сотрудникам розыскного отдела Управления административной полиции Департамента полиции Акмолинской области для дальнейшего разбирательства и последующей передачи коллегам из Астаны.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Канат Болысбек
Одно сообщение едва не лишило пенсионерку 10 млн тенге в ВКО
В Алматы водитель сбил на "пешеходке" подростка и скрылся
Грузовик насмерть сбил подростка в Алматы
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
