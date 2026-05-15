Происшествия

Локомотив протаранил Lexus и впечатал его в здание в Алматы, водитель выжил

Фото: Zakon.kz
В Алматы 15 мая 2026 года произошло столкновение внедорожника Lexus с локомотивом. Авария случилась в промышленной зоне, на участке, где железнодорожные пути пересекают узкий автомобильный проезд, передает Zakon.kz.

Инцидент зафиксирован по адресу улица Торетай, 92, на территории бывшего мясокомбината. По сообщению очевидцев, инцидент случился на узком участке дороги, где железнодорожные пути проходят между производственными зданиями.

Железнодорожный транспорт протащил легковой автомобиль несколько метров, в результате чего иномарка оказалась зажата между составом и строением. По словам очевидцев, обзор на данном участке ограничен из-за близости зданий к путям.


Несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, водителю удалось избежать тяжелых травм. По предварительной информации, он отделался ссадинами и царапинами.

Для извлечения пострадавшего из искореженного автомобиля на место прибыли спасатели. Чтобы эвакуировать Lexus, зажатый между тепловозом и зданием, сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать специальную технику.

Ранее в Алматы на проспекте Абая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Daewoo Damas. В результате столкновения пострадал водитель микровэна.

Канат Болысбек
