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Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы

Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 18:54 Фото: Zakon.kz
В Алматы 3 мая произошла дорожная авария с участием маршрутного автобуса и двух внедорожников, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Автомобили Mitsubishi Pajero и Lexus RX 300 двигались в южном направлении по улице Брусиловского, проезжая нерегулируемый перекресток. 

Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 18:54

Фото: Zakon.kz

В то время, пока другие участники движения их пропускали, водитель автобуса городского маршрута №100 на полном ходу врезается в Mitsubishi Pajero.

Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 18:54

Фото: Zakon.kz

Автомашину откинуло на попутно движущийся lexus RX 300. Далее  автобус, который двигался на достаточно высокой скорости, протащил две автомашины по асфальту несколько метров.

Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 18:54

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали несколько человек, на месте их осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась, так как пострадавшие получили легкие ссадины и ушибы.


Ранее сообщалось о другом ДТП с участием общественного транспорта. В Алматы по проспекту Рыскулова автобус буквально собрал шесть автомобилей. 

Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 18:54

Фото: Zakon.kz

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