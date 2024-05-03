Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы

В Алматы 3 мая произошла дорожная авария с участием маршрутного автобуса и двух внедорожников, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Автомобили Mitsubishi Pajero и Lexus RX 300 двигались в южном направлении по улице Брусиловского, проезжая нерегулируемый перекресток.

Фото: Zakon.kz

В то время, пока другие участники движения их пропускали, водитель автобуса городского маршрута №100 на полном ходу врезается в Mitsubishi Pajero.

Фото: Zakon.kz

Автомашину откинуло на попутно движущийся lexus RX 300. Далее автобус, который двигался на достаточно высокой скорости, протащил две автомашины по асфальту несколько метров.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали несколько человек, на месте их осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась, так как пострадавшие получили легкие ссадины и ушибы.





Ранее сообщалось о другом ДТП с участием общественного транспорта. В Алматы по проспекту Рыскулова автобус буквально собрал шесть автомобилей.