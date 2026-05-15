#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
470.17
547.47
6.42
Происшествия

Микровэн взлетел в воздух после столкновения: жесткое ДТП произошло в Алматы

ДТП Алматы: есть пострадавший , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 00:44 Фото: Zakon.kz
В Алматы вечером 15 мая на проспекте Абая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Daewoo Damas. В результате столкновения пострадал водитель микровэна, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, оба автомобиля двигались по проспекту Абая в западном направлении. Не доезжая до улицы Тургута Озала, водитель внедорожника начал совершать маневр перестроения, в результате чего произошло столкновение с ехавшим в соседнем ряду Daewoo Damas.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 00:44

Фото: Zakon.kz

Свидетели происшествия отмечают, что удар был значительной силы: микровэн буквально выбило с проезжей части на разделительную аллею.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 00:44

Фото: Zakon.kz

Как рассказывают очевидцы, в момент вылета с дороги автомобиль начал опрокидываться и в воздухе столкнулся с деревом.

От удара кузов машины сильно деформировался и, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Водитель Daewoo Damas получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 00:44

Фото: Zakon.kz

Из-за аварии на проспекте Абая в западном направлении образовался затор. Движение было практически парализовано, так как участники ДТП заняли основные полосы, и проезд был возможен только по выделенной полосе для общественного транспорта.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 00:44

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил 41-летнего велосипедиста на трассе Жезказган – Петропавловск возле села Бесколь Кызылжарского района.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
ДТП в Алматы
01:54, 06 марта 2026
Нелепое ДТП в Алматы: ночная гонка закончилась жестким столкновением на автобусной полосе
ДТП, Алматы
01:35, 13 февраля 2026
Ночное ДТП в Алматы: внедорожник снес столб и перевернулся
жесткое ДТП в центре Алматы
21:01, 22 марта 2025
Легковушка влетела в щит, автобус съехал с дороги: жесткое ДТП в центре Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:10, 16 мая 2026
Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед UFC 328
Фото: UFC
23:35, 15 мая 2026
Боец UFC из Узбекистана сделал заявление о следующем поединке
Фото: UFC
23:04, 15 мая 2026
Легенда UFC назвал топ-3 самых сложных соперников в карьере
Фото: ХК &quot;Динамо&quot; (Минск)
22:38, 15 мая 2026
Женатый на казашке звёздный хоккеист из Канады определился с новым клубом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: