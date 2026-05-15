Микровэн взлетел в воздух после столкновения: жесткое ДТП произошло в Алматы
По словам очевидцев, оба автомобиля двигались по проспекту Абая в западном направлении. Не доезжая до улицы Тургута Озала, водитель внедорожника начал совершать маневр перестроения, в результате чего произошло столкновение с ехавшим в соседнем ряду Daewoo Damas.
Свидетели происшествия отмечают, что удар был значительной силы: микровэн буквально выбило с проезжей части на разделительную аллею.
Как рассказывают очевидцы, в момент вылета с дороги автомобиль начал опрокидываться и в воздухе столкнулся с деревом.
От удара кузов машины сильно деформировался и, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Водитель Daewoo Damas получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Из-за аварии на проспекте Абая в западном направлении образовался затор. Движение было практически парализовано, так как участники ДТП заняли основные полосы, и проезд был возможен только по выделенной полосе для общественного транспорта.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил 41-летнего велосипедиста на трассе Жезказган – Петропавловск возле села Бесколь Кызылжарского района.