Микровэн взлетел в воздух после столкновения: жесткое ДТП произошло в Алматы

В Алматы вечером 15 мая на проспекте Абая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Daewoo Damas. В результате столкновения пострадал водитель микровэна, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, оба автомобиля двигались по проспекту Абая в западном направлении. Не доезжая до улицы Тургута Озала, водитель внедорожника начал совершать маневр перестроения, в результате чего произошло столкновение с ехавшим в соседнем ряду Daewoo Damas.

Свидетели происшествия отмечают, что удар был значительной силы: микровэн буквально выбило с проезжей части на разделительную аллею.

Как рассказывают очевидцы, в момент вылета с дороги автомобиль начал опрокидываться и в воздухе столкнулся с деревом.

От удара кузов машины сильно деформировался и, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Водитель Daewoo Damas получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Из-за аварии на проспекте Абая в западном направлении образовался затор. Движение было практически парализовано, так как участники ДТП заняли основные полосы, и проезд был возможен только по выделенной полосе для общественного транспорта.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося.

