Происшествия

Казахстанка спасла подругу от пьяного насильника случайным звонком

Фото: freepik , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 20:49
Девушка спаслась от изнасилования благодаря наушнику в Павлодаре. Приговор в межрайонном суде по уголовным делам вынесли 35-летнему мужчине, который напал на молодую девушку в ноябре 2025 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает 15 мая 2026 года издание Irbistv.kz, в ноябре 2025-ого мужчина проходил мимо остановки "Тубдиспансер" по улице Камзина. Был пьян и увидел молодую девушку, которая ждала подругу.

Сначала спросил у нее, как пройти до "Дачного" микрорайона, а после стал пытаться начать общение. Беседа не завязалась. В итоге злоумышленник схватил павлодарку за талию и потащил в кусты.

Там пытался стянуть с потерпевшей штаны, угрожал, отбросил ее телефон. В этот момент подошла подруга, которая не увидев знакомой, стала ей звонить.

"Целенаправленно хотел изнасиловать ее, так как она предлагала ему деньги, телефон и все что угодно. У нее в это время был наушник в ухе, дотянулась до своего телефона и ответила на звонок подруги, которая знала, что она на остановке. Подруга услышала ее крики, подбежала к ним и стала кричать на А. Последний испугался, вскочил с нее и ушел", – говорится в приговоре суда.

После того, как мужчину спугнули, он успел скрыться в Алматы, но его все же нашли и предъявили обвинения в покушении на изнасилование. В суде он все признал и ему назначили 5 лет лишения свободы.

При этом, признали в его действиях рецидив преступления, а также обязали выплатить в качестве возмещения морального вреда 2 млн тенге.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка умерла в ИВС Шымкента после заявления о попытке изнасилования.

Канат Болысбек
