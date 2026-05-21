Происшествия

Студент из Индии погиб при загадочных обстоятельствах в общежитии Караганды

Фото: Zakon.kz
В Караганде погиб 21-летний студент медицинского университета из Индии. Молодой человек, обучавшийся на последнем курсе Международного медицинского факультета, выпал из окна комнаты общежития на пятом этаже, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале "Патриот". По данным источника, трагедия произошла 17 марта, но известно о ней стало только сейчас.

Государственные органы эту информацию не разглашали – о трагической потере друга и сокурсника сообщили сами студенты вуза.

"Гражданин Индии учился на последнем курсе Международного медицинского факультета медицинского университета. Ему был 21 год. Он выпал из окна комнаты общежития на пятом этаже, где он проживал", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили факт гибели учащегося и сообщили, что по данному случаю сразу же было начато досудебное расследование.

"В рамках расследования проведен весь необходимый комплекс следственных мероприятий. По результатам расследования, на основании собранных материалов и заключений экспертиз уголовное дело прекращено в установленном законом порядке", – рассказали 21 мая 2026 года в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что студента из Индии нашли мертвым в Шымкенте.

