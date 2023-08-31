Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Медуниверситете Астана отреагировали на информацию о клопах и тараканах в общежитии

здание Фото: astanatv.kz
В Медицинском университете Астана создали комиссию. Но живности в комнатах студентов обнаружено не было, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, для проверки всех фактов, озвученных в жалобе, была создана комиссия с участием представителей студентов.

"В рамках проведенной комиссионной проверки ни один из фактов не нашел подтверждения, в том числе не подтвердилась информация о несоблюдении санитарных норм и наличии тараканов, непрозрачной процедуре заселения в общежитие, размещении в комнатах более 4 студентов", – говорится на сайте высшего учебного заведения.

Также сообщается, что в рамках подготовки к заселению студентов 26 августа была проведена плановая дезинфекция двух блоков общежития. После дезинфекции была осуществлена уборка всех комнат клининговой компанией. Ежедневно проводится проверка на предмет наличия тараканов и клопов в жилых помещениях. Университет признает, что здание общежития старое, 1974 года постройки. В этой связи университетом начал поэтапный ремонт помещений, заложены средства и проводится по мере необходимости обновление мебели и бытовой техники.

Ранее студенты Медицинского университета Астана пожаловались на состояние комнат в общежитиях. По словам будущих медиков, помимо сокурсников в апартаментах абитуриентов встретили и другие "соседи" – клопы и тараканы.

Отметим, что в мае сообщалось, что в Костанае клопы атаковали социальное общежитие.

Читайте также

Антикор заинтересовался подарочным набором за 18 млн тенге

В Алматы открыли мост на пр. аль-Фараби через р. Есентай

Министр просвещения поздравил казахстанцев с началом учебного года

Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
финансы, прогноз, астрология
Финансовый астропрогноз: кого ожидает денежный прорыв в сентябре
US Open-2023: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
US Open: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления