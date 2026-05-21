Прохожие сняли пару за "горячим" занятием у железной дороги в Актобе
В Актобе полицейские разыскивают пару, которая поддалась плотским утехам прямо у железнодорожных путей. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях, передает Zakon.kz.
Кадры бурного проявления чувств были сделаны в районе 5-го микрорайона с пешеходного моста, проходящего над рельсами. Нарушителей порядка совершенно не смутило, что они находятся в общественном месте и на виду у прохожих.
Теперь за спонтанную страсть горожанам придется ответить перед законом.
"По данному факту проводится проверка, указанные лица устанавливаются", – сообщили 21 мая 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области корреспонденту Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что полицейские ищут парочку, предавшуюся любовным утехам на пляже Актау.
