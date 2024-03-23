Гуляющая в центре Семея лошадь заинтересовала полицейских

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

23 марта очевидцы опубликовали в соцсетях видео, как лошадь разгуливает прямо по проезжей части в центре Семея. Ролик заинтересовал полицейских, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: