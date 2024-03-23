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Гуляющая в центре Семея лошадь заинтересовала полицейских

лошадь гуляла по городу, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 01:18 Фото: пресс-служба ДП Абайской области
23 марта очевидцы опубликовали в соцсетях видео, как лошадь разгуливает прямо по проезжей части в центре Семея. Ролик заинтересовал полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Абайской области, полицейские нашли и остановили животное, а после установили и хозяина.

"35-летний владелец лошади привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственного животного. За данное нарушение он оплатит штраф в размере трех МРП", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане возрождают костанайскую породу лошадей.

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