Гуляющая в центре Семея лошадь заинтересовала полицейских
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
23 марта очевидцы опубликовали в соцсетях видео, как лошадь разгуливает прямо по проезжей части в центре Семея. Ролик заинтересовал полицейских, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП Абайской области, полицейские нашли и остановили животное, а после установили и хозяина.
"35-летний владелец лошади привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственного животного. За данное нарушение он оплатит штраф в размере трех МРП", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возрождают костанайскую породу лошадей.
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