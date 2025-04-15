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Общество

Фото с пистолетами и ножами выложили подростки в Актобе ради лайков

Ради лайков фото с пистолетами и ножами выложили подростки в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 16:51 Фото: ДП Актюбинской области
Полиция установила личности студентов и школьника из Актобе, которые опубликовали в соцсетях фото с оружием, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что во время мониторинга социальных сетей были выявлены потенциально опасные публикации. На фотографиях, размещенных в TikTok, юзеры от 16 до 17 лет позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности шести подростков, причастных к данным публикациям. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средне-специальных учебных заведений Актобе, а один – ученик старших классов районной школы".ДП Актюбинской области

Фото: ДП Актюбинской области

Стражи порядка отметили, что у одного из подростков был изъят газовый пистолет. По словам самих несовершеннолетних, публикации были сделаны "ради контента" и не имели цели запугивания или пропаганды насилия.

"С подростками и их родителями проведены беседы. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет. Все публикации удалены. В учебных заведениях организованы дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем", – разъяснили полицейские.

Фото: ДП Актюбинской области

С 10 апреля в Казахстане проводится ОПМ "Подросток". В его рамках усилены рейдовые и профилактические мероприятия, а также ведется активный мониторинг социальных сетей с целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

Фото: ДП Актюбинской области

14 апреля 2025 года Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским родителям. Комитет по противодействию наркопреступности выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся вовлечением несовершеннолетних в наркобизнес.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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