25-летний житель Алматы бесследно исчез

25-летний Ерзат Егизбай бесследно исчез посреди рабочего дня в Жетысуском районе Алматы. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов и две крупные волонтерские организации, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию о пропаже молодого человека обратился его родной брат. С его слов, Ерзат Егизбай днем 19 мая 2026 года вышел со строительного объекта, расположенного по проспекту Райымбека (в районе дома 147Б). При себе парень имел сотовый телефон, который последний раз был активен на территории Алматинской области – в Енбекшиказахском районе (Иссыкские дачи, СТ "Коксай").

Со слов брата пропавшего, Ерзат ранее никогда не уходил из дома без предупреждения, на специализированных медицинских учетах не состоит, к уголовной ответственности не привлекался и строго совершает пятикратный намаз.

До настоящего времени, 22 мая 2026 года, его местонахождение остается неизвестным.

Согласно данным издания Almaty.tv, криминальная полиция уже проверила данные по базе Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов (СИОПиСО РК).

Установлено, что государственную границу Казахстана Ерзат Егизбай не пересекал, в ЦОНы города не обращался, по учетам Бюро регистрации несчастных случаев (БНС) не значится. Оперативная проверка медицинских учреждений, служб скорой помощи и моргов Алматы также не дала никаких результатов.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Ерзата Егизбай, просьба незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102 или связаться с братом пропавшего по телефону: +7 777 021 66 60 (Азамат)", – говорится в подписи к одной из публикаций волонтерский организаций.

В начале мая сообщалось, что в Актау при загадочных обстоятельствах исчез 42-летний Александр Друздев. Мужчина перестал выходить на связь после странного звонка сестре и поездки в сторону Жанаозена.