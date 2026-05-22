#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
Происшествия

25-летний житель Алматы бесследно исчез

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 09:29 Фото: Zakon.kz
25-летний Ерзат Егизбай бесследно исчез посреди рабочего дня в Жетысуском районе Алматы. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов и две крупные волонтерские организации, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию о пропаже молодого человека обратился его родной брат. С его слов, Ерзат Егизбай днем 19 мая 2026 года вышел со строительного объекта, расположенного по проспекту Райымбека (в районе дома 147Б). При себе парень имел сотовый телефон, который последний раз был активен на территории Алматинской области – в Енбекшиказахском районе (Иссыкские дачи, СТ "Коксай").

Со слов брата пропавшего, Ерзат ранее никогда не уходил из дома без предупреждения, на специализированных медицинских учетах не состоит, к уголовной ответственности не привлекался и строго совершает пятикратный намаз.

До настоящего времени, 22 мая 2026 года, его местонахождение остается неизвестным.

Согласно данным издания Almaty.tv, криминальная полиция уже проверила данные по базе Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов (СИОПиСО РК).

Установлено, что государственную границу Казахстана Ерзат Егизбай не пересекал, в ЦОНы города не обращался, по учетам Бюро регистрации несчастных случаев (БНС) не значится. Оперативная проверка медицинских учреждений, служб скорой помощи и моргов Алматы также не дала никаких результатов.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Ерзата Егизбай, просьба незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102 или связаться с братом пропавшего по телефону: +7 777 021 66 60 (Азамат)", – говорится в подписи к одной из публикаций волонтерский организаций.

В начале мая сообщалось, что в Актау при загадочных обстоятельствах исчез 42-летний Александр Друздев. Мужчина перестал выходить на связь после странного звонка сестре и поездки в сторону Жанаозена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, фрукты, овощной отдел, фруктовый отдел, цены на овощи, цены на фрукты
09:59, Сегодня
Свежие продукты по доступным ценам: жителям Алматы напомнили, где и когда их можно купить
Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ
11:17, 05 января 2026
14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю
Александр Друздев пропал в Актау
21:48, 07 мая 2026
"Мне плохо": житель Актау бесследно исчез после тревожного звонка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские таеквондисты гарантированно выиграли ещё две медали чемпионата Азии
10:43, Сегодня
Казахстанские таеквондисты гарантированно выиграли ещё две медали чемпионата Азии
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
10:20, Сегодня
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
Проигравший на ОИ-2016 Елеусинову узбекский боксёр Гиясов сразится за полноценный титул
10:14, Сегодня
Проигравший на ОИ-2016 Елеусинову узбекский боксёр Гиясов сразится за полноценный титул
Хабиб Нурмагомедов
10:11, Сегодня
Александр Усик называл Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: