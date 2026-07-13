#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
Происшествия

Отсидевший 25 лет опасный казахстанский преступник снова оказался под следствием

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 22:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Осужденный за серию особо тяжких преступлений житель Петропавловска вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его подозревают в покушении на насильственные действия сексуального характера, передает Zakon.kz.

Как сообщает 13 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", теперь 62-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Все произошло в лесном массиве недалеко от объездной дороги в Рабочем поселке.

Около 11 часов утра 54-летняя женщина возвращалась на велосипеде с дачи, когда перед ней неожиданно появился неизвестный мужчина. По данным следствия, он схватил женщину и попытался склонить ее к действиям сексуального характера. Однако потерпевшей удалось вырваться и обратиться в полицию.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Женщина запомнила характерный шрам на теле нападавшего, что помогло установить его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый Валерий Кричиневский.

"После ее обращения в органы полиции сотрудниками оперативно по ее описанию данного преступника он был задержан и водворен ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное исследование всех обстоятельств дела. Данное уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции СКО", – рассказал начальник следственного управления ДП СКО Азат Кусаинов.

Известно, что Кричиневский был осужден в 1999 году за серию тяжких преступлений, совершенных в 90-х годах. По материалам следствия, он нападал на женщин в безлюдных местах – на окраинах города, в дачных массивах и темных переулках. Потерпевших избивал, грабил и подвергал сексуальному насилию. Всего в деле фигурировали 11 эпизодов.

Последней жертвой стала семилетняя девочка, которую он убил с особой жестокостью, нанеся ей 13 ножевых ранений. За эти преступления Кричиневский был приговорен к 25 годам тюрьмы.

В 2024 году после отбытия наказания он вышел на свободу. Сейчас подозреваемый арестован на два месяца. Если его вина будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

14 июня 2026 года стало известно, что в городе Текели области Жетысу многодетную мать подозревают в убийстве мужа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Осужденный сбежал из медучреждения в Карагандинской области
11:08, 18 июля 2023
Опасный преступник сбежал из медучреждения в Карагандинской области
Школьный спортивный зал, спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, баскетбол, волейбол, спортивные тренажеры, мячи
06:36, 03 сентября 2024
За совращение девочки в Павлодаре задержали тренера по футболу
силовики, подозреваемые, задержания
13:04, 03 февраля 2026
КНБ и МВД провели операцию в Алматы и Астане: задержаны члены опасной группировки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
23:09, Сегодня
Стало известно, какие стадионы в Казахстане могут принять матчи российских клубов
Фото: UFC
22:43, Сегодня
Менеджер Гейджи исключил реванши с Топурией и Оливейрой в первой защите титула
Фото: ATP
22:11, Сегодня
"Была отличная битва": Синнер отреагировал на публикацию Зверева после финала "Уимблдона"
Фото: UFC
21:33, Сегодня
Конор Макгрегор заявил о намерении провести ещё один бой по контракту с UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: