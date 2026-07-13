Отсидевший 25 лет опасный казахстанский преступник снова оказался под следствием

Осужденный за серию особо тяжких преступлений житель Петропавловска вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его подозревают в покушении на насильственные действия сексуального характера, передает Zakon.kz.

Как сообщает 13 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", теперь 62-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Все произошло в лесном массиве недалеко от объездной дороги в Рабочем поселке.

Около 11 часов утра 54-летняя женщина возвращалась на велосипеде с дачи, когда перед ней неожиданно появился неизвестный мужчина. По данным следствия, он схватил женщину и попытался склонить ее к действиям сексуального характера. Однако потерпевшей удалось вырваться и обратиться в полицию.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Женщина запомнила характерный шрам на теле нападавшего, что помогло установить его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый Валерий Кричиневский.

"После ее обращения в органы полиции сотрудниками оперативно по ее описанию данного преступника он был задержан и водворен ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное исследование всех обстоятельств дела. Данное уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции СКО", – рассказал начальник следственного управления ДП СКО Азат Кусаинов.

Известно, что Кричиневский был осужден в 1999 году за серию тяжких преступлений, совершенных в 90-х годах. По материалам следствия, он нападал на женщин в безлюдных местах – на окраинах города, в дачных массивах и темных переулках. Потерпевших избивал, грабил и подвергал сексуальному насилию. Всего в деле фигурировали 11 эпизодов.

Последней жертвой стала семилетняя девочка, которую он убил с особой жестокостью, нанеся ей 13 ножевых ранений. За эти преступления Кричиневский был приговорен к 25 годам тюрьмы.

В 2024 году после отбытия наказания он вышел на свободу. Сейчас подозреваемый арестован на два месяца. Если его вина будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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