Многодетная мать жестоко убила мужа во время семейного застолья на юге Казахстана

В городе Текели области Жетысу задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве собственного супруга. Мужчина скончался на месте от ножевого ранения, полученного во время семейного конфликта, передает Zakon.kz.

Информацию, ранее распространившуюся в социальных сетях, официально подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, трагедия произошла 10 июня 2026 года.

По версии следствия, к летальному исходу привела бытовая ссора, вспыхнувшая между супругами в ходе застолья.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Следствием установлено, что смертельное ранение нанесено супругой в ходе совместного распития спиртных напитков. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств. Ход досудебного расследования находится на контроле и осуществляется по согласованию с органами прокуратуры", – сообщили 14 июня 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В полиции добавили, что в отношении подозреваемой с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе города Талдыкорган.

"Окончательное процессуальное решение будет принято по завершении всех необходимых следственных мероприятий. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит", – резюмировали в пресс-службе ДП области Жетысу.

Ранее сообщалось, что казахстанка жестоко убила родную мать во время конфликта из-за денег.