Протаранил сферу Музея искусств: полиция Алматы показала момент ночного "полета" BMW на аль-Фараби

В полиции Алматы раскрыли детали и причину ночного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) около Almaty Museum of Arts (Алматинского музея искусств) на проспекте аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля 2026 года неуправляемый BMW 5-й серии вылетел с дороги на территорию музея и врезался в инсталляцию.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, и показали видео.

"Камеры зафиксировали, что за несколько секунд до аварии водитель BMW, двигаясь по проспекту аль-Фараби в восточном направлении, совершал резкие маневры, пытаясь перестроиться между движущимися автомобилями. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, оказался на площади перед музеем и врезался в декоративную арт-инсталляцию в виде сферы", – рассказали в ДП.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились два человека. После осмотра врачей госпитализация им не потребовалась.

"Записи с камер видеонаблюдения приобщены к материалам проверки и будут изучены при установлении всех обстоятельств и причин произошедшего", – резюмировали в полиции.

В ночь на 16 июля в Алматы на проспекте Суюнбая столкнулись Toyota Caldina и Lada Granta, в результате чего последняя врезалась в дерево.