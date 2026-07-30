22-летнего казахстанца арестовали из-за ролика в TikTok и Instagram

Полицейские в соцсетях TikTok и Instagram выявили видеозапись, содержащая грубую нецензурную брань и демонстрирующая явное неуважение к общепринятым нормам общественного поведения, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки полицейские установили, что автором видеоролика является 22-летний безработный житель Алматинской области Нурсат Пшан.

В итоге нарушителя арестовали на пять суток.

В МВД РК напомнили, что социальные сети являются публичным пространством, а требования действующего законодательства распространяются и на поведение пользователей в цифровой среде.

Ранее рассказ о трех женах в соцсетях закончился для казахстанца визитом в полицию.