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Происшествия

22-летнего казахстанца арестовали из-за ролика в TikTok и Instagram

Видео с грубой бранью в соцсетях привело к наказанию для жителя Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 21:12 Фото: magnific.com
Полицейские в соцсетях TikTok и Instagram выявили видеозапись, содержащая грубую нецензурную брань и демонстрирующая явное неуважение к общепринятым нормам общественного поведения, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки полицейские установили, что автором видеоролика является 22-летний безработный житель Алматинской области Нурсат Пшан.

В итоге нарушителя арестовали на пять суток.

В МВД РК напомнили, что социальные сети являются публичным пространством, а требования действующего законодательства распространяются и на поведение пользователей в цифровой среде.

Ранее рассказ о трех женах в соцсетях закончился для казахстанца визитом в полицию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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