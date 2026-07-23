Рассказ о трех женах в соцсетях закончился для казахстанца визитом в полицию
Так, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы проанализировали опубликованный контент и заявили, что образ жизни автора противоречит законодательству Казахстана и общепринятым морально-нравственным ценностям общества.
После проверок личность мужчины установили.
"В отношении него составили административный протокол по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях за размещение противоправного контента".Пресс-служба ДП Алматы
Также в полиции уточнили, что после того, как провели с ним профилактическую беседу, мужчина удалил опубликованные материалы со своей страницы в социальной сети.
Кроме того, городской департамент разместил важное напоминание.
"Социальные сети являются публичным информационным пространством. Распространение контента, пропагандирующего модели поведения, противоречащие требованиям законодательства и подрывающие уважение к институту семьи и общепринятым морально-этическим нормам, влечет ответственность, предусмотренную законом".Пресс-служба ДП Алматы
Стоит отметить, что официально многоженство в Казахстане запрещено законом. Юридическую силу имеет только один официально зарегистрированный брак. В соответствии с Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье" (статья 11), не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другой зарегистрированной семье.
Немного ранее в полиции Алматы рассказывали, что разбираются в запутанном конфликте мужчины и девушки.