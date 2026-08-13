Шымкентскую стримершу оштрафовали после прямых эфиров в TikTok
Фото: magnific.com
32-летнюю жительницу Шымкента привлекли к административной ответственности после прямых эфиров в TikTok, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Otyrar со ссылкой на данные полиции, женщина вела трансляции, размещала противоправный контент и просила зрителей отправлять ей деньги. Для переводов, как сообщили правоохранители, использовался номер телефона, зарегистрированный на другое лицо.
После проверки стримершу привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
При этом полиция не уточнила, по какой статье КоАП вынесено решение и какой размер штрафа назначен.
Ранее сообщалось, что казахстанскую стримершу госпитализировали после нецензурной брани в TikTok.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript