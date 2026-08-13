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Шымкентскую стримершу оштрафовали после прямых эфиров в TikTok

Шымкентскую стримершу оштрафовали после прямых эфиров в TikTok, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 19:30 Фото: magnific.com
32-летнюю жительницу Шымкента привлекли к административной ответственности после прямых эфиров в TikTok, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar со ссылкой на данные полиции, женщина вела трансляции, размещала противоправный контент и просила зрителей отправлять ей деньги. Для переводов, как сообщили правоохранители, использовался номер телефона, зарегистрированный на другое лицо.

После проверки стримершу привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

При этом полиция не уточнила, по какой статье КоАП вынесено решение и какой размер штрафа назначен.

Ранее сообщалось, что казахстанскую стримершу госпитализировали после нецензурной брани в TikTok.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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