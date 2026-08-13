После 19 лет брака: Николь Кидман рассказала о своей новой жизни

Николь Кидман впервые подробно высказалась о завершении 19-летнего брака с австралийским музыкантом Китом Урбаном. Актриса призналась, что не представляла свою жизнь таким образом и назвала прошедший год непростым, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что именно Кидман инициировала развод, указав в документах "непримиримые противоречия". После расставания супруги договорились о совместной опеке над детьми и решили не выплачивать друг другу алименты, пишет Vogue.

Актриса призналась, что планы на будущее теперь пришлось пересмотреть.

"У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться. Будущее мне сейчас совершенно неизвестно", - призналась Николь.

Кидман и Урбан поженились в 2006 году. За годы брака у пары родились две дочери.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман разгромила бывшего мужа в суде.

