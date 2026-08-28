#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+22°
$
464.77
541.36
5.41
Происшествия

Ночное ДТП в Алматы: BMW вылетел на клумбу после жесткого столкновения с такси

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 02:15 Фото: Zakon.kz
В Алматы ночью 29 августа 2026 года на пересечении улиц Толе би и Туркебаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси VinFast VF 6 и седана BMW 5-й серии. В результате аварии немецкая иномарка вылетела с проезжей части на тротуар, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель BMW двигался по улице Туркебаева в северном направлении, а электрокроссовер такси VinFast VF 6 ехал по улице Толе би в восточном направлении.

Машины столкнулись непосредственно на перекрестке.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 02:15

Фото: Zakon.kz

От сильного удара такси отбросило в сторону, а BMW продолжить движение по инерции, рассказывают очевидцы.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 02:15

Фото: Zakon.kz

По данным свидетелей, не останавливаясь, седан переехал улицу Толе би, вылетел на тротуар, снес дорожный знак и заехал на большую цветочную клумбу.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 02:15

Фото: Zakon.kz

Столкновение произошло в непосредственной близости от популярной зоны общепита.

На тротуаре в этот момент находилось много людей, однако по счастливой случайности никто из прохожих под колеса неуправляемого автомобиля не попал.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 02:15

Фото: Zakon.kz

Все участники аварии были осмотрены медиками на месте ДТП, никто из них серьезно не пострадал.

В обстоятельствах аварии, установлении виновности водителей и точной схемы движения на перекрестке предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что Range Rover, Hyundai и такси столкнулись в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
ДТП в Алматы
05:05, 09 августа 2026
BMW вылетел на стройку ЛРТ в Алматы и перевернулся
ДТП в Алматы
01:54, 06 марта 2026
Нелепое ДТП в Алматы: ночная гонка закончилась жестким столкновением на автобусной полосе
Фото: Zakon.kz
21:19, 20 августа 2026
BMW снес ворота, а такси врезалось в столб: жесткое ДТП произошло в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
02:52, 29 августа 2026
Алькарас – об отсутствии Синнера на US Open: Янник вернётся на корт ещё лучше, чем прежде
Мухамеджан Конысбеков и Самвел Акопян на пресс-конференции
02:37, 29 августа 2026
В IBA Nomad высказались о возможности проведения в Казахстане крупных поединков
&quot;Снежные Барсы&quot; уступили по буллитам &quot;Красноярским Рысям&quot;
02:03, 29 августа 2026
"Снежные Барсы" по буллитам проиграли "Красноярским Рысям" на турнире в Новосибирске
Максим Мухаметов подписал контракт с усть-каменогорским &quot;Торпедо&quot;
01:40, 29 августа 2026
Экс-нападающий "Барыса" Мухаметов стал игроком "Торпедо"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: