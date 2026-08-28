Ночное ДТП в Алматы: BMW вылетел на клумбу после жесткого столкновения с такси

В Алматы ночью 29 августа 2026 года на пересечении улиц Толе би и Туркебаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси VinFast VF 6 и седана BMW 5-й серии. В результате аварии немецкая иномарка вылетела с проезжей части на тротуар, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель BMW двигался по улице Туркебаева в северном направлении, а электрокроссовер такси VinFast VF 6 ехал по улице Толе би в восточном направлении.

Машины столкнулись непосредственно на перекрестке.

От сильного удара такси отбросило в сторону, а BMW продолжить движение по инерции, рассказывают очевидцы.

По данным свидетелей, не останавливаясь, седан переехал улицу Толе би, вылетел на тротуар, снес дорожный знак и заехал на большую цветочную клумбу.

Столкновение произошло в непосредственной близости от популярной зоны общепита.

На тротуаре в этот момент находилось много людей, однако по счастливой случайности никто из прохожих под колеса неуправляемого автомобиля не попал.

Все участники аварии были осмотрены медиками на месте ДТП, никто из них серьезно не пострадал.

В обстоятельствах аварии, установлении виновности водителей и точной схемы движения на перекрестке предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что Range Rover, Hyundai и такси столкнулись в Алматы.