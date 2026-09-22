Сотни iPhone 18 пытались провезти через аэропорт Астаны

Сотрудники таможенного поста "Ауежай – Астана" пресекли 10 фактов незаконного ввоза мобильных устройств. В общей сложности выявлено 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов напомнили, что физическим лицам разрешено ввозить для личного пользования не более двух мобильных телефонов на одного человека.

При превышении установленного количества устройства необходимо декларировать и проходить соответствующее таможенное оформление.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников КНБ осудили за обман иностранца на деньги.