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Происшествия

Сотни iPhone 18 пытались провезти через аэропорт Астаны

Сотни iPhone 18 пытались провезти через аэропорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 20:26 Фото: КГД РК
Сотрудники таможенного поста "Ауежай – Астана" пресекли 10 фактов незаконного ввоза мобильных устройств. В общей сложности выявлено 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов напомнили, что физическим лицам разрешено ввозить для личного пользования не более двух мобильных телефонов на одного человека.

При превышении установленного количества устройства необходимо декларировать и проходить соответствующее таможенное оформление.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников КНБ осудили за обман иностранца на деньги.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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