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На территорию павлодарской колонии пытались провезти хлеб с контрабандой

Контрабанда хлеба в колонию Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:17 Фото: pixabay
Правоохранители пресекли поставку запрещенных предметов в павлодарскую колонию. На территорию тюрьмы пытались провести хлеб, внутри которого находились мобильные телефоны, наушники и роутеры, сообщает Zakon.kz.

Запрещенные предметы нашли при обыске водителя, который привозил продукты для заключенных. В ближайшее время он предстанет перед судом.

В департаменте УИС по Павлодарской области пояснили, что данная посылка с запрещенными предметами предназначалась следственно-арестованным.​

В ведомстве напоминают: при въезде и выезде любого транспорта, заезжающего на территорию следственного изолятора, его тщательно осматривают.

Сотрудники колоний также несут ответственность за сидельцев. В Актобе вынесли приговор троим полицейским, во время дежурства которых сбежали следственно арестованные. В июне их обвинили в халатности.

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