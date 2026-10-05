#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
454.98
509.53
5.37
Происшествия

Приехал за едой, а уехал с уголовным делом: пьяный казахстанец попался полиции возле кафе

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 01:33 Фото: pexels
В городе Есиль Акмолинской области полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее правонарушителя уже лишили водительских прав на семь лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, сигнал о нарушителе поступил в отдел полиции города Есиль 3 октября.

Очевидцы сообщили, что возле одного из местных кафе замечен нетрезвый водитель за рулем легкового авто. На место незамедлительно выехал патрульный экипаж и информация подтвердилась.

"Установлено, что 49-летний мужчина приехал к кафе вместе с другом, чтобы приобрести еду. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, что впоследствии было подтверждено медицинским освидетельствованием", – говорится в сообщении.

В ходе проверки стражи порядка установили, что задержанный – злостный нарушитель. В январе 2025 года его уже останавливали пьяным за рулем, после чего решением суда лишили права управления транспортными средствами на семь лет. Однако выводы мужчина не сделал и вновь рискнул жизнью окружающих.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса РК ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения").

За повторный выезд на дорогу в нетрезвом виде автолюбителю грозит штраф до 5 000 МРП, исправительные или общественные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Астане был выявлен 21-летний водитель, который нарушил Правила дорожного движения (ПДД), устроив дрифт на дороге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
11:41, 10 августа 2026
Пьяный водитель повторно попался полиции в Актюбинской области
Пьяный и без прав: в Жанаарке задержали водителя Mercedes-Benz
20:05, 14 сентября 2026
Пьяный и без прав: в области Улытау задержали водителя Mercedes-Benz
в Актобе молодая мама трижды садилась за руль под наркотиками
20:03, 25 августа 2026
Трижды попалась: в Актобе судили молодую маму за вождение под наркотиками
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НХЛ
00:44, 06 октября 2026
Александр Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ
Фото: UFC
00:10, 06 октября 2026
Шара Буллет получил бой с Исраэлем Адесаньей на ноябрьском турнире UFC
Фото: ПБК &quot;Астана&quot;
23:35, 05 октября 2026
Экс-защитник "Астаны" Утоми перешёл во владивостокское "Динамо"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:04, 05 октября 2026
"Снежные Барсы" проиграли "Спутнику" в матче МХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: