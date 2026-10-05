Приехал за едой, а уехал с уголовным делом: пьяный казахстанец попался полиции возле кафе

В городе Есиль Акмолинской области полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее правонарушителя уже лишили водительских прав на семь лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, сигнал о нарушителе поступил в отдел полиции города Есиль 3 октября.

Очевидцы сообщили, что возле одного из местных кафе замечен нетрезвый водитель за рулем легкового авто. На место незамедлительно выехал патрульный экипаж и информация подтвердилась.

"Установлено, что 49-летний мужчина приехал к кафе вместе с другом, чтобы приобрести еду. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, что впоследствии было подтверждено медицинским освидетельствованием", – говорится в сообщении.

В ходе проверки стражи порядка установили, что задержанный – злостный нарушитель. В январе 2025 года его уже останавливали пьяным за рулем, после чего решением суда лишили права управления транспортными средствами на семь лет. Однако выводы мужчина не сделал и вновь рискнул жизнью окружающих.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса РК ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения").

За повторный выезд на дорогу в нетрезвом виде автолюбителю грозит штраф до 5 000 МРП, исправительные или общественные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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