#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Происшествия

Пьяный водитель повторно попался полиции в Актюбинской области

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:41 Фото: unsplash
9 августа 2026 года полицейские остановили автомобиль марки Geely. За рулем оказался 41-летний мужчина, который ранее уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области, инцидент произошел в городе Хромтау на проспекте Абая. По заключению медицинского освидетельствования, водитель вновь находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Лишение права управления – это не временная пауза перед следующей поездкой за рулем. А алкоголь и управление автомобилем – сочетание, которое может закончиться гораздо серьезнее, чем остановка патрульным экипажем", – напомнили в ДП Актюбинской области.

Ранее полицейские рассказали, почему госномер автомобиля может привлечь их внимание и какое наказание грозит для любителей "выделяться".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
13:32, Сегодня
Алматы встанет в пробках 1 сентября? Водителей предупредили о нарядах полиции
Водитель осужден на 4 года за повторную пьяную езду в Актюбинской области
12:44, 12 апреля 2025
К четырем годам тюрьмы приговорили водителя за повторную пьяную езду в Актюбинской области
автобус, пьяный водитель, полиция
18:51, 15 января 2025
Водитель маршрутного автобуса в Костанае возил пассажиров в пьяном виде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Сегодня
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Сегодня
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Денис Евсеев на турнире в Шымкенте в апреле 2026 года
17:25, Сегодня
Казахстанец Евсеев одержал волевую победу и вышел в основную сетку турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: