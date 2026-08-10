Пьяный водитель повторно попался полиции в Актюбинской области

9 августа 2026 года полицейские остановили автомобиль марки Geely. За рулем оказался 41-летний мужчина, который ранее уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области, инцидент произошел в городе Хромтау на проспекте Абая. По заключению медицинского освидетельствования, водитель вновь находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Лишение права управления – это не временная пауза перед следующей поездкой за рулем. А алкоголь и управление автомобилем – сочетание, которое может закончиться гораздо серьезнее, чем остановка патрульным экипажем", – напомнили в ДП Актюбинской области.

Ранее полицейские рассказали, почему госномер автомобиля может привлечь их внимание и какое наказание грозит для любителей "выделяться".