Четыре автомобиля разбиты, трое в больнице: массовое ДТП произошло в Алматы
По предварительным данным, водитель кроссовера Changan X5 поворачивала налево с проспекта Рыскулова на улицу Шарипова.
Очевидцы отмечают, что встречный поток уже остановился, но в этот момент по крайней правой полосе на перекресток на большой скорости вылетела Toyota Altezza.
От удара неуправляемую Toyota отбросило на стоявшие на улице Шарипова Toyota Camry и Chevrolet Cobalt.
В результате пострадали три человека из салона Camry – водитель с переломом руки, ее мать и ребенок. Находившийся в Changan X5 ребенок, по данным с места ДТП, не пострадал.
По словам свидетелей, после аварии водитель Toyota Altezza вел себя неадекватно, просил не вызывать полицию, а затем неожиданно скрылся, заявив по телефону, что уехал на работу в пекарню.
Изначально предполагалось, что водитель Changan X5 завершала маневр на запрещающий сигнал. Однако, по данным дорожной полиции, изучившей записи с камер, Toyota Altezza проезжала на мигающий зеленый, из-за чего кроссовер должен был уступить дорогу.
В деталях инцидента разбираются правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что лихач на Chevrolet устроил жесткий таран на перекрестке в Костанае. По факту аварии полиция проводит проверку.