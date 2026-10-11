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Происшествия

Четыре автомобиля разбиты, трое в больнице: массовое ДТП произошло в Алматы

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 00:59 Фото: Zakon.kz
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло в Алматы в ночь на 12 октября 2026 года. На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Шарипова столкнулись Changan X5, Toyota Altezza, Toyota Camry и Chevrolet Cobalt, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель кроссовера Changan X5 поворачивала налево с проспекта Рыскулова на улицу Шарипова.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 00:59

Фото: Zakon.kz

Очевидцы отмечают, что встречный поток уже остановился, но в этот момент по крайней правой полосе на перекресток на большой скорости вылетела Toyota Altezza.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 00:59

Фото: Zakon.kz

От удара неуправляемую Toyota отбросило на стоявшие на улице Шарипова Toyota Camry и Chevrolet Cobalt.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 00:59

Фото: Zakon.kz

В результате пострадали три человека из салона Camry – водитель с переломом руки, ее мать и ребенок. Находившийся в Changan X5 ребенок, по данным с места ДТП, не пострадал.

По словам свидетелей, после аварии водитель Toyota Altezza вел себя неадекватно, просил не вызывать полицию, а затем неожиданно скрылся, заявив по телефону, что уехал на работу в пекарню.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 00:59

Фото: Zakon.kz

Изначально предполагалось, что водитель Changan X5 завершала маневр на запрещающий сигнал. Однако, по данным дорожной полиции, изучившей записи с камер, Toyota Altezza проезжала на мигающий зеленый, из-за чего кроссовер должен был уступить дорогу.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 00:59

Фото: Zakon.kz

В деталях инцидента разбираются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что лихач на Chevrolet устроил жесткий таран на перекрестке в Костанае. По факту аварии полиция проводит проверку.

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Канат Болысбек
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