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Происшествия

Мат в прямом эфире TikTok обернулся пятью сутками ареста в Актобе

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 09:59 Фото: pexels
Житель Актобе нецензурно выражался и показывал непристойные жесты во время прямого эфира в TikTok. За свое поведение мужчина понес наказание – получил несколько суток ареста, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Актюбинской области, сотрудники полиции быстро установили 42-летнего гражданина Казахстана, который во время прямого эфира в соцсети использовал нецензурную лексику и вел себя вызывающе

"По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 5 суток", – отметили стражи порядка.

В полиции напомнили: социальные сети – это публичное пространство. Прямой эфир не освобождает от ответственности за нарушение закона.

Необходимо помнить: нецензурная брань, оскорбительное поведение и другие противоправные действия в интернете влекут ответственность так же, как и в общественных местах.

Ранее редакция разъяснила, что будет считаться по закону нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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