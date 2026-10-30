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Происшествия

Игрушка в Jetour заставила понервничать полицию Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы полиция задержала водителя с сыном после вирусного видео в социальных сетях. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали Zakon.kz подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка обратили внимание на видеозапись, на которой из движущегося автомобиля в сторону пассажирского транспорта направляют предмет, внешне напоминающий пистолет.

Было установлено, что инцидент произошел 27 октября 2026 года около 15:45 на пересечении улиц Райымбека и Жетысу.

После проверки был задержан водитель Jetour 1988 года рождения.

Уже при осмотре транспортного средства обнаружен пластиковый игрушечный пистолет. Как выяснилось, предметом играл несовершеннолетний сын водителя, находившийся в салоне автомобиля.

"По результатам разбирательства водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а именно за нахождение пассажира вне салона движущегося транспортного средства".Пресс-служба ДП Алматы

В пресс-службе ведомства также напомнили, что даже игрушечные предметы, внешне напоминающие оружие, могут вызвать тревогу у окружающих и спровоцировать опасные ситуации.

Ранее мы писали о том, что проверка Toyota Camry обернулась неожиданной находкой и задержанием водителя в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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