Игрушка в Jetour заставила понервничать полицию Алматы
Известно, что в ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка обратили внимание на видеозапись, на которой из движущегося автомобиля в сторону пассажирского транспорта направляют предмет, внешне напоминающий пистолет.
Было установлено, что инцидент произошел 27 октября 2026 года около 15:45 на пересечении улиц Райымбека и Жетысу.
После проверки был задержан водитель Jetour 1988 года рождения.
Уже при осмотре транспортного средства обнаружен пластиковый игрушечный пистолет. Как выяснилось, предметом играл несовершеннолетний сын водителя, находившийся в салоне автомобиля.
"По результатам разбирательства водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а именно за нахождение пассажира вне салона движущегося транспортного средства".Пресс-служба ДП Алматы
В пресс-службе ведомства также напомнили, что даже игрушечные предметы, внешне напоминающие оружие, могут вызвать тревогу у окружающих и спровоцировать опасные ситуации.
Ранее мы писали о том, что проверка Toyota Camry обернулась неожиданной находкой и задержанием водителя в Алматы.