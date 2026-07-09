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Происшествия

В полиции Алматы сделали жесткое заявление после двух смертельных ДТП

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 17:47 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы опубликовала важное обращение к пешеходам и водителям города, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, сегодня, 9 июля 2026 года, в Алматы сразу два дорожно-транспортных происшествия унесли жизни пешеходов.

"Пешеходы, как и водители, являются полноправными участниками дорожного движения. Однако многие по-прежнему рискуют собственной жизнью, переходят дорогу в неположенном месте, выходят на проезжую часть, не убедившись в безопасности, или игнорируют сигналы светофора".Пресс-служба ДП Алматы

Цена такой беспечности, с сожалением отмечают правоохранители, слишком высока.

С начала 2026 года в Алматы зарегистрировано 24 наезда на пешеходов.

"В результате этих ДТП травмы получили 23 человека, двое погибли. При этом значительная часть происшествий произошла по вине самих пешеходов. В полиции призывают каждого участника дорожного движения быть предельно внимательным. Дорога не прощает ошибок. Иногда достаточно одного необдуманного шага, чтобы навсегда изменить сразу несколько судеб". Пресс-служба ДП Алматы

Немного ранее сообщалось, что в Бурабае насмерть перевернулась 22-летняя казахстанка на арендованном квадроцикле.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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