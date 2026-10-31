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Происшествия

Водитель BMW лишился прав, авто бизнес-класса и свободы в Алматы: за что

Алматы, полиция, дрифтер, авто, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 09:42 Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы дрифтера лишили водительского удостоверения и арестовали, а автомобиль бизнес-класса водворили на специализированную штрафную стоянку. Об этом 30 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, мужчина на BMW 5 серии устроил ночной дрифт, совершал опасные маневры и нарушил покой жителей.

"В микрорайоне Мирас на улице Садыкова водитель устроил настоящие гонки на городской площадке, грубо нарушая Правила дорожного движения и тишину. Нарушителя выявили патрульные полицейские Бостандыкского района. Водителя отстранили от управления, автомобиль водворили на специализированную штрафную стоянку".Пресс-служба ДП Алматы

Как сообщается, по совокупности допущенных нарушений мужчина привлечен к ответственности.

Решением суда ему назначено пять суток административного ареста.

25 октября 2026 года мы писали о подростке, который устроил безумный дрифт у школы на BMW на юге Казахстана. Чем все закончилось, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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