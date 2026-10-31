Водитель BMW лишился прав, авто бизнес-класса и свободы в Алматы: за что
Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы дрифтера лишили водительского удостоверения и арестовали, а автомобиль бизнес-класса водворили на специализированную штрафную стоянку. Об этом 30 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно информации, мужчина на BMW 5 серии устроил ночной дрифт, совершал опасные маневры и нарушил покой жителей.
"В микрорайоне Мирас на улице Садыкова водитель устроил настоящие гонки на городской площадке, грубо нарушая Правила дорожного движения и тишину. Нарушителя выявили патрульные полицейские Бостандыкского района. Водителя отстранили от управления, автомобиль водворили на специализированную штрафную стоянку".Пресс-служба ДП Алматы
Как сообщается, по совокупности допущенных нарушений мужчина привлечен к ответственности.
Решением суда ему назначено пять суток административного ареста.
25 октября 2026 года мы писали о подростке, который устроил безумный дрифт у школы на BMW на юге Казахстана. Чем все закончилось, можете узнать здесь.
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