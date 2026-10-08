Под грузинскими номерами – казахстанские: водитель грузовика лишился прав и получил арест

В Карагандинской области водитель грузовика получил арест и лишился прав. Об этом сегодня, 8 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона и раскрыли подробности, сообщает Zakon.kz.

Так, 7 октября сотрудники батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на автодороге Астана – Караганда получили информацию системы QAJ о грузовом автомобиле, следовавшем со стороны Астаны в направлении Караганды. По имеющимся данным, на транспортном средстве могли использоваться подложные государственные регистрационные номера.

"На 111-м километре автодороги, в районе поселка Осакаровка, сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль DAF под управлением 35-летнего водителя. При осмотре транспортного средства подозрения подтвердились. Поверх казахстанских государственных регистрационных знаков были установлены номерные знаки другого государства – Грузии. Таким образом водитель пытался скрыть реальные регистрационные данные транспортного средства", – следует из релиза, распространенного в четверг.

Автомобиль водворен на коммунальную специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 3 и 4 ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств") КоАП РК.

По итогам рассмотрения материалов судом Осакаровского района водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнут административному аресту .

По данным командира батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медета Нурмуханова, с начала текущего года задержаны 87 водителей, использовавших подложные государственные регистрационные номера.

В полиции напоминают водителям: государственный регистрационный номерной знак является обязательным идентификатором транспортного средства. Его подмена, сокрытие либо использование подложных номеров влечет установленную законом ответственность.

30 сентября 2026 года в Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о пресечении фактов использования поддельных, подложных, скрытых и нечитаемых государственных регистрационных номерных знаков и обратились к водителям со срочным напоминанием.