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Происшествия

Мужчина лишился не только автомобиля и прав, но и свободы: полиция Астаны раскрыла подробности

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:06 Фото: pexels
В Астане водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, арестован на 15 суток и лишен прав на 7 лет. Его автомобиль водворили на специализированную стоянку. Об этом 13 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.

Так, нарушителя выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Пьяный водитель" в столице.

"Полицейские остановили на территории города автомобиль марки Kia. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя. В связи с этим его доставили на медицинское освидетельствование. Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени".Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.

"Автомобиль водворен на специализированную коммунальную стоянку. Постановлением суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток".Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка напомнили гражданам, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения представляет прямую угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения, – подобные действия могут привести к тяжелым последствиям.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:06
Четыре водителя за сутки попались пьяными за рулем в Казахстане

Полиция призывает водителей ответственно относиться к безопасности на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

11 октября 2026 года стало известно, что в Кокшетау полицейские остановили автомобиль Lada Priora под управлением 21-летнего местного жителя, совершившего сразу два грубых нарушения ПДД. При проверке документов полицейские усомнились в трезвости водителя, почувствовав резкий запах алкоголя. Молодого человека направили на медицинское освидетельствование, которое официально подтвердило состояние опьянения. При последующей проверке по базам данных выяснилась еще одна деталь: нарушитель никогда в жизни не получал водительского удостоверения и даже не обучался вождению. К ответственности также привлекли брата нарушителя, который передал ему право управления автомобилем, несмотря на отсутствие у молодого человека водительских прав.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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