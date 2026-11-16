Неожиданный поворот на дороге: скорая попала в ДТП во время экстренного вызова в Актау

В Актау автомобиль скорой помощи, направлявшийся на экстренный вызов, попал в ДТП после того, как другой водитель не уступил ему дорогу. Момент аварии попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, авария произошла ночью 15 ноября 2026 года на перекрестке четырех микрорайонов города.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили о том, что спецтранспорт ехал на вызов, когда другая машина не уступила ему дорогу.

Между тем на западе Казахстана произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Sienna и Niva. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб на месте.