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Происшествия

Неожиданный поворот на дороге: скорая попала в ДТП во время экстренного вызова в Актау

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 06:02 Фото: Zakon.kz
В Актау автомобиль скорой помощи, направлявшийся на экстренный вызов, попал в ДТП после того, как другой водитель не уступил ему дорогу. Момент аварии попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, авария произошла ночью 15 ноября 2026 года на перекрестке четырех микрорайонов города.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили о том, что спецтранспорт ехал на вызов, когда другая машина не уступила ему дорогу.

Между тем на западе Казахстана произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Sienna и Niva. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб на месте.

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Канат Болысбек
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