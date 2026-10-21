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Происшествия

Везли пациента по срочному вызову, но сами попали в аварию: детали ДТП со скорой в Павлодаре

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 18:59 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. В результате аварии травмы получили медики, транспортировавшие пациента, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 октября на проспекте Н. Назарбаева, однако подробности стали известны только сейчас из публикаций в социальных сетях.

Информацию о ДТП подтвердили в Департаменте полиции Павлодарской области. По данным ведомства, на проезжей части столкнулись микроавтобус скорой помощи Hyundai и легковой автомобиль Audi 100.

"Транспортное средство Audi 100 водворено на специализированную стоянку. Проводится проверка", – прокомментировали 21 октября 2026 года в ДП Павлодарской области корреспонденту Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Ирбис TV", в момент аварии бригада экстренной службы выполняла срочный вызов и транспортировала пациента по первой категории срочности.

Удар оказался ощутимым для находившихся в салоне медиков.

"После столкновения с автомобилем марки Audi 100 пострадали врач и фельдшер бригады, оба находятся на амбулаторном лечении. Водителю Audi 100 медицинская помощь на месте не понадобилась", – рассказали на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Ранее в Северо-Казахстанской области три женщины пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля на трассе.

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Канат Болысбек
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