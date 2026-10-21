Везли пациента по срочному вызову, но сами попали в аварию: детали ДТП со скорой в Павлодаре
Инцидент произошел 19 октября на проспекте Н. Назарбаева, однако подробности стали известны только сейчас из публикаций в социальных сетях.
Информацию о ДТП подтвердили в Департаменте полиции Павлодарской области. По данным ведомства, на проезжей части столкнулись микроавтобус скорой помощи Hyundai и легковой автомобиль Audi 100.
"Транспортное средство Audi 100 водворено на специализированную стоянку. Проводится проверка", – прокомментировали 21 октября 2026 года в ДП Павлодарской области корреспонденту Zakon.kz.
Как уточняет телеканал "Ирбис TV", в момент аварии бригада экстренной службы выполняла срочный вызов и транспортировала пациента по первой категории срочности.
Удар оказался ощутимым для находившихся в салоне медиков.
"После столкновения с автомобилем марки Audi 100 пострадали врач и фельдшер бригады, оба находятся на амбулаторном лечении. Водителю Audi 100 медицинская помощь на месте не понадобилась", – рассказали на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.
Ранее в Северо-Казахстанской области три женщины пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля на трассе.